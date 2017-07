Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für SAF-Holland vor Zahlen zum zweiten Quartal von 12,50 auf 14,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie in wichtigen Endmärkten erhöht, schrieb Analyst Henning Cosman in einer Studie vom Dienstag. In Europa und Nordamerika rechne er nun jeweils mit einer etwas besseren Produktionsentwicklung am Lkw-Markt - gleichwohl es in Europa weiterhin nach einer Verlangsamung aussehe./tih/la Datum der Analyse: 25.07.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0003 2017-07-25/08:40

ISIN: LU0307018795