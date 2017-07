(Technische Wiederholung vom Vorabend)

STUTTGART (Dow Jones)--Mercedes-Benz steigt zum Ende der Saison 2018 aus der Deutschen Touren Meisterschaft (DTM) aus. Ab dem Folgejahr will Mercedes-Benz dafür in der Formel E an den Start gehen, wie die Daimler AG am Montagabend per Pressemitteilung bekanntgab. Mit der neuen Aufstellung werde Mercedes-Benz in Serien an beiden Enden des Motorsportspektrums antreten. Auf der einen Seite die Formel 1, auf der anderen Seite die Formel E, die den Wandel der Automobilindustrie verkörpere.

"Mit dem Ausstieg aus der DTM geht für uns eine langjährige Motorsport-Ära zu Ende. Wir blicken mit Stolz auf das Engagement unserer Teams, Fahrer, Partner und den zahlreichen Helfern hinter den Kulissen zurück, die die DTM oft genug zu einer faszinierenden Plattform für unsere Kunden und Markenfans gemacht haben", sagte Jens Thiemer, Vice President Marketing Mercedes-Benz Cars laut der Mitteilung.

Elektromobilität habe für Mercedes-Benz schon heute einen sehr großen Stellenwert, der in Zukunft noch weiter zunehmen werde. Die Formel E biete dabei die perfekte Plattform, die Wettbewerbsfähigkeit batterieelektrischer Antriebe der Technologiemarke EQ im Renneinsatz unter Beweis zu stellen. "Mercedes-Benz vermarktet künftige batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge unter dem Label EQ", so Thiemer weiter.

