Nach einem eher durchwachsenen Start konnten sich die europäischen Börsen am Montag weitegehend erholen und der Großteil der Indices rutschte noch leicht in die Gewinnzone, mit Ausnahme des zuletzt gut gelaufenen Londoner Footsie, der rund 1,0% abgeben musste. Getragen wurde die Erholung von den Bankentiteln, der Index konnte mehr als 0,8% zulegen. Da halfen auch einige gute Ergebnisse wie beispielsweise von Julius Bär. Nachdem die schweizerische Privatbank erfreulich hohe Mittelzuflüsse berichtet hatte, gingen die Aktien 4,5% stärker aus dem Handel. Auch der Elektronikkonzern Philips trug zum Aufschwung bei, die Ergebnisse waren zwar nicht berauschend, aber die Niederländer blicken sehr optimistisch in die zweite Jahreshälfte und das...

