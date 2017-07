Und zwar zum zweiten Mal in diesem Jahr. Erst Mitte April hatte man die Jahresziele heraufgesetzt. Nun erwartet man einen Zuwachs des wechselkursbereinigten Umsatzes von 12 bis 14 %, während man bisher lediglich einen niedrigen zweistelligen Wachstumswert prognostiziert hatte. Das EBIT soll zudem auf 205 bis 215 Mio. € zulegen, während bisher 185 bis 205 Mio. € ausgerufen waren. Das zweite Quartal ist besser verlaufen als ohnehin schon erwartet. Nach vorläufigen Zahlen hat der Umsatz um 16,3 % auf knapp 969 Mio. € zugenommen, während sich das EBIT sogar auf 43,4 Mio. € fast vervierfacht hat. Angesichts dieser Zahlen lässt sich die bisher unverändert gelassene und sehr unkonkret gehaltene Prognose für das Nettoergebnis nicht mehr halten. Bisher hatte man lediglich eine deutliche Verbesserung in Aussicht gestellt. Die Aktie ist in den letzten Monaten bereits sehr gut gelaufen. Zudem ist die Bewertung auf Basis der bisherigen Gewinnprognosen ambitioniert. Also nichts für konservative Anleger! Fazit: Wer dennoch den Einstieg sucht, platziert bei 330 € ein Kauflimit für eine Einstiegsposition.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 29 vom 20.7.2017.



