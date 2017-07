FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt im frühen Handel am Dienstag um 6 Ticks auf 162,49 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,54 Prozent und das Tagestief bei 162,46 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.699 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 2 Ticks auf 132,1 Prozent. Im Blick steht die Bekanntgabe des ifo-Geschäftsklimaindex am Vormittag. Darüber hinaus richten sich die Blicke auf die Offenmarktsitzung der US-Notenbank.

Derweil ist das technische Umfeld nach Einschätzung der Helaba als freundlich anzusehen: MACD, Stochastic und DMI stehen auf Kauf und die 200-Tagelinie bei 162,38 Prozent konnte auf Schlusskursbasis überwunden werden. Widerstände seien nach dem Überschreiten der Hürde bei 162,56 bei 162,88 in Form des 50-Prozent-Retracements und am Hoch des Junikontrakts um 163,00 zu finden. Knapp darüber sei auch die 100-Tagelinie zu finden. Die Analysten rechnen am Dienstag mit einer Handelsspanne zwischen 162,13 und 163,05 Prozent.

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2017 02:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.