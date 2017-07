NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel mit "Buy" und einem Kursziel von 150 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Kaufempfehlung spiegele in erster Linie seine optimistische Einschätzung des Klebstoffgeschäfts wider, schrieb Analyst Martin Deboo in einer Studie vom Dienstag. Henkel habe eine führende Stellung in einem Bereich mit echter Preissetzungsmacht. Zudem dürfte das Gewinnwachstum vom Geschäft mit Anwendungen in der Auto-, Luftfahrt- und Elektroindustrie profitieren. Auch zum Waschmittelgeschäfts des Konsumgüterkonzerns äußerte sich der Experte positiv./mis/la

Datum der Analyse: 25.07.2017

