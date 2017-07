Die Weltwirtschaftskrise 2008/2009 hat die spanische Kunststoffbranche hart getroffen. Von knapp 93.000 Beschäftigten im Jahr 2007 blieben bis zum Jahr 2015 noch knapp 65.000 übrig. Deren Zahl sank in den Jahren dazwischen fast kontinuierlich. Analog dazu nahm die Zahl der Unternehmen in der Branche von 5.284 (2007) auf 3.876 (2016) ab und der Umsatz sank von rund 14,6 Mrd. EUR (2008) auf rund 11,5 Mrd. EUR (2012). Dennoch steigen seit dem Jahr 2013/14 die Umsätze und Gewinne der Unternehmen allmählich. Das betont auch Luis Cediel, Geschäftsführer von Anaip, dem Verband der spanischen Kunststoffverarbeiter. "Es waren schwierige Jahre", räumt er ein, "dennoch wächst die Branche stärker als andere." Tatsächlich wuchs der Umsatz der spanischen Verarbeiter von 2014 auf 2015 um 7 Prozent. Im Jahr drauf nochmal um 3,6 Prozent. "Damit brauchen wir noch zwei Jahre, um das Vorkrisenniveau zu erreichen", sagt Cediel. Dabei sieht er großes Potenzial im Export. "Die meisten Firmen exportieren nicht," sagt Cediel. Das liegt meistens an deren Größe: Der Durchschnitts-Kunststoffverarbeiter in Spanien hat 20 Mitarbeiter. Damit lässt sich ein umfangreiches Exportgeschäft allein personell kaum stemmen. Die Unternehmen sind daher auf Partner angewiesen, die sie dahingehend unterstützen. So wie eben der Verarbeiterverband Anaip und das spanische Wirtschaftsministerium (letzteres in Form der spanischen Export- und Investitionsförderungsagentur Icex, die die deutsche Fachpresse nach Spanien eingeladen haben).

Kunststoffverarbeiter nach Sektor

Die mit Abstand wichtigste Teilbranche ist der Verpackungssektor. In diesem sind 40,5 Prozent der spanischen Kunststoffverarbeiter tätig. 18,3 Prozent entfallen auf die Baubranche, 10,7 Prozent auf den Automobilsektor. Den Rest teilen sich Elektronik, Landwirtschaft sowie Haushalts- und Konsumwaren.

Wasserlösliches und für Lebensmittel geeignetes PVA

Ein Beispiel für die Erholung der Kunststoffbranche in Spanien ist das noch junge Unternehmen Plasticos Hidrosolubles, Valencia, Spanien. Es besteht seit 2006 und hat ein Polyvinylalkohol (PVA) entwickelt, das sich vollständig in Wasser auflöst. Das Besondere daran ist, dass sich der Kunststoff so einstellen lässt, dass er sich nur bei einer bestimmten Temperatur auflöst. Denkbar ist zum Beispiel eine Wassertemperatur von 40 °C in Wasch- oder Spülmaschinen. Aber auch für Anwendungen in Lebensmitteln, wie Cocktails oder ähnlichem, eignet sich das PVA. Denn es ist biologisch abbabubar, ungiftig (nach EN ISO 14851 und EN ISO 73461) und hat gute Gasbarriere-Eigenschaften. "Wir gehen davon aus, in zwei, drei Jahren erste Produkte im Markt zu haben", sagt Elena Moreni, Geschäftsführerin von Hidrosolubles. Dabei unterstützen sie Entwicklungspartner wie BASF, Ludwigshafen. ...

