Deutsche Importpreise im Juni mit stärksten Rückgang seit 2009

Die Importpreise in Deutschland sind im Juni stärker als erwartet und mit der höchsten Monatsrate seit April 2009 zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 1,1 (Mai: minus 1,0) Prozent. Ökonomen hatten einen Rückgang von 0,7 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Importpreisanstieg von 2,5 (Mai: plus 4,1) Prozent registriert. Hier war ein höheres Plus von 2,9 Prozent erwartet worden.

Japanische Notenbank verteidigt Inflationsziel

Die japanische Notenbank hat ihr Inflationsziel von 2 Prozent gegen zunehmende Kritik verteidigt. Wie aus dem Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats am 15. und 16. Juni hervorgeht, ist es nach Einschätzung der Bank of Japan (BoJ) wichtig, an ihrem Inflationsziel festzuhalten, auch wenn sich die Stimmen derer mehren, die die Zentralbank auffordern, ihr Inflationsziel zu lockern.

Südkorea erhöht BIP- und Inflationsprognose

Die südkoreanische Regierung hat ihre Wachstums- und Inflationsprognose für dieses Jahr angehoben. Demnach soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nun um 3 Prozent wachsen. Im Dezember hatte die BIP-Prognose auf 2,6 Prozent gelautet. Im vergangenen Jahr war das südkoreanische BIP um 2,8 Prozent gewachsen. Auch für das kommende Jahr sagt die Regierung aktuell ein BIP-Wachstum von 3 Prozent voraus.

Polens Regierung will Justizreform trotz Dudas Veto durchsetzen

Nach dem Veto von Polens Präsident Andrzej Duda gegen die Justizreform hat die Regierung ein Einlenken abgelehnt. "Wir werden dem Druck nicht nachgeben", sagte Ministerpräsidentin Beata Szydlo am Montagabend. "Wir werden unseren Plan umsetzen." Duda hatte sich mit seinem Veto im Streit um den Umbau des polnischen Justizsystems gegen die regierende PiS-Partei und damit gegen sein eigenes politisches Lager gestellt.

Israel entfernt umstrittene Metalldetektoren am Tempelberg

Nach tagelangen Protesten und blutigen Unruhen hat Israel die umstrittenen Metalldetektoren am Tempelberg wieder entfernt. Vorausgegangen war ein Beschluss des Sicherheitskabinetts. Das Gremium habe auf Empfehlung der Sicherheitsorgane entschieden, die Metalldetektoren durch "Sicherheitsinspektionen auf der Grundlage hoch entwickelter Technologien und andere Mittel" zu ersetzen, teilte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu am Dienstag mit.

Vierer-Gespräch im Normandie-Format über Ukraine-Konflikt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron haben mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko über den Ukraine-Konflikt beraten. Bei dem Vierer-Telefonat hätten die Staats- und Regierungschefs darin übereingestimmt, dass "die politischen, humanitären und wirtschaftlichen Fragen sowie die sicherheitsrelevanten Aspekte" des Minsker Friedensabkommens "vollumfänglich umgesetzt" werden müssten, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montagabend mit.

FRANKREICH

Geschäftsklima Juli 109 (Juni: 109)

Geschäftsklima Juli PROGNOSE: 108

