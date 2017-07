Die französische Unternehmensgruppe Rémy Cointreau (ISIN: FR0000130395) will ihren Aktionären eine Dividende in Höhe von 1,65 Euro ausschütten. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am Dienstag in Paris ab. Zahltag ist der 4. September 2017. Ex-Dividenden Tag ist der 1. August 2017. Im Vorjahr lag die Dividende bei 1,60 Euro. Damit wird die Ausschüttung um 3,1 Prozent ...

