DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NOVO BANCO S.A. 12/19 XS0782220189 25.07.2017 HZE/EOT
NOVO BANCO S.A. 13/43 XS0877741479 25.07.2017 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NOVO BANCO S.A. 12/19 XS0782220189 25.07.2017 HZE/EOT
NOVO BANCO S.A. 13/43 XS0877741479 25.07.2017 HZE/EOT