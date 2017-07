Einige Industriezweige konnten in den letzten Jahren starkes Wachstum verbuchen. Der erste war der 3D-Druck, jetzt ist es die virtuelle Realität- und Marihuana-Unternehmen. Das Wachstum in diesen Industriezweigen erblasst aber verglichen mit dem Optimismus um Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum. Im letzten Jahr konnte Bitcoin um fast 200 % steigen, während Ethereum um mehr als 1100 % steigen konnte. (Stand 16. Juli 2017)

Warum Kryptowährungen so beliebt sind

Warum sind Kryptowährungen gerade so beliebt? Das scheint auf mehrere Faktoren zurückzuführen zu sein.



Erstens häufen sich die Anzeichen, dass diese Kryptowährungen legitim sind und das treibt die Werte nach oben. Anfang des Jahres ...

