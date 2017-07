EQS Group erschließt mit neuer Whistleblowing-Lösung weiteres Wachstumspotenzial - Expansion in den Bereich Governance, Risk & Compliance (GRC)

EQS Group erschließt mit neuer Whistleblowing-Lösung weiteres Wachstumspotenzial Expansion in den Bereich Governance, Risk & Compliance (GRC)

Die EQS Group, Marktführer für digitale IR-Lösungen in Europa und Asien, expandiert mit dem COMPLIANCE COCKPIT in das angrenzende Wachstumsfeld Governance, Risk & Compliance (GRC). Nach dem großen Erfolg der cloudbasierten Compliance-Lösung INSIDER MANAGER, die in Europa mittlerweile über 500 Kunden nutzen, baut die EQS damit ihr Produktportfolio in diesem Geschäftsbereich konsequent aus.

In den kommenden Monaten geht das COMPLIANCE COCKPIT mit der Whistleblowing-Lösung SAFE CHANNEL live. Über dieses Hinweisgebersystem, das für börsennotierte Unternehmen in den USA bereits verpflichtend ist und auch vom Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlen wird, können Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften innerhalb des Unternehmens anonym, sicher und unbürokratisch melden. Mit der Whistleblowing-Lösung SAFE CHANNEL der EQS gibt das Management seinen Mitarbeitern und externen Stakeholdern die Gewissheit, dass Compliance im Unternehmen ernst genommen wird - durch das frühzeitige Erkennen von Risiken lassen sich zudem ernsthaft Reputationsschäden, Sanktionen und Strafzahlungen vermeiden.

"Wir freuen uns, dass wir im Bereich Governance, Risk & Compliance mit dem INSIDER MANAGER so erfolgreich Fuß fassen konnten. Viele unserer Compliance-Kunden wollen nun auch in weiteren Compliance-Bereichen auf unser Know-how setzen und mit den integrierten und sicheren Cloud-Lösungen der EQS arbeiten. Wir sind daher überzeugt, mit dem COMPLIANCE COCKPIT ein weiteres Kapitel der EQS-Erfolgsgeschichte zu schreiben", so Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group.

Für cloudbasierte Compliance-Plattformen prognostiziert das US-Meinungsforschungsinstitut Gartner Research weltweit zweistellige Wachstumsraten bis zum Jahr 2020. Das Thema Compliance ist damit einer der großen Wachstumsbereiche in der digitalen Welt, nicht zuletzt aufgrund ständig steigender Anforderungen an die Unternehmen, die die Einhaltung nationaler und internationaler Gesetze sowie freiwilliger Selbstverpflichtungen sicherstellen müssen.

"Das COMPLIANCE COCKPIT soll sich als die zentrale Plattform für die Arbeit der Compliance-Manager etablieren und die Erfüllung der Pflichten, deren Dokumentation und Überwachung erheblich erleichtern. Unser Ziel ist es, unsere Kunden dabei zu unterstützen, das Thema Compliance fest in der Unternehmenskultur zu verankern", erklärt Moritz Homann, Director Compliance Services der EQS Group.

In den nächsten Versionen wird die Plattform unter anderem um ein Policy-Management für die Aufklärung und Belehrung der Mitarbeiter sowie umfassende Reporting-Funktionalitäten erweitert.

Über die EQS Group

Die EQS Group ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Digital Investor Relations. Mehr als 8.000 Unternehmen weltweit sind dank der Anwendungen und Services in der Lage, komplexe nationale und internationale Informationsanforderungen und Meldepflichten sicher, effizient und gleichzeitig zu erfüllen und die Investment Community weltweit zu erreichen.

Das EQS COCKPIT, eine cloud-basierte IR-Plattform, bildet dazu die Arbeitsprozesse von IR-Managern digital ab, kommuniziert mit der Unternehmenswebsite und verbreitet Mitteilungen über eines der wichtigsten Financial Newswire. Produkte wie Websites, IR Tools, digitale Unternehmensberichte und Webcasts machen EQS Group zum digitalen Komplettanbieter.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet und hat sich kontinuierlich vom Startup zum internationalen Konzern mit Standorten in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt entwickelt. Der Konzern beschäftigt weltweit über 350 Mitarbeiter.

