Zürich - Die Fassade der Bahnhofstrasse 53 in Zürich erstrahlt in Kürze in neuem Glanz, das Baugerüst wird während den nächsten Tagen entfernt. Das Gebäude, das die AXA Winterthur zurzeit sanieren lässt, wird Ende November 2017 eröffnet. Sämtliche Flächen sind vermietet.

Die AXA Winterthur hat das denkmalgeschützte Haus an der Bahnhofstrasse 53 2012 von der Credit Suisse erworben. In Abstimmung mit der Denkmalpflege starteten 2014 die Umbauten und Renovationen, welche von der Architektin Tilla Theus geplant wurden. Anfangs August fällt der Vorhang komplett und das Baugerüst wird entfernt, so dass man zum ersten Mal die sanierte Fassade sieht. Das Gebäude wird planmässig im November 2017 eröffnet.

Bekannte Mieter auf 9'000m²

Das Gebäude ist bereits komplett vermietet. Insgesamt wurde eine Fläche von rund 9'000m² geschaffen, davon ein Drittel für Verkauf und Gastronomie im Erd- und Untergeschoss. Im 1. bis 6. Obergeschoss befinden sich Büroflächen. Mit Visilab und Massimo Dutti kehren zwei bisherige Mieter in die Bahnhofstrasse 53 zurück. Für sie wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...