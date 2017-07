Liebe Trader,

Eine der stärksten Aktien aus dem deutschen Aktienindex Dax konnte sich noch bis Anfang letzten Monats bis auf ein Verlaufshoch von 20,48 Euro hochschrauben und überwand für einiger Monate sogar eine begrenzende Trendlinie, bis eine Studie einer US-Investmentbank den Technologiesektor mit einer klaren Botschaft nach unten riss. Dabei kam auch Infineon deutlich unter Druck und fiel nach einer vorangegangenen Schwächephase unter den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis zurück - Das hatte anschließend ein klares Verkaufssignal zur Folge. Aber kurz darauf kam es auch schon zu einer zwischengeschalteten Erholungsbewegung, diese scheint mit den letzten beiden schwachen Handelstagen aber wieder ein Ende gefunden zu haben, sodass Infineon nun eine ausgesprochene Gradwanderung auf den letzten markanten Tiefs vollzieht und jetzt unmittelbar droht darunter einzubrechen.

Short-Chance:

Solange sich das Wertpapier von Infineon noch oberhalb der letzten prägnanten Tiefs von 18,16 Euro aufhält, könnten kurzfristige Erholungstendenzen an den Tag gelegt werden. Ein Bruch dieser Marke macht jedoch den Weg in Richtung des gleitenden Durchschnitts EMA 200 bei aktuell 17,61 Euro frei und kann bestens über entsprechende Short-Positionen nachgehandelt werden. Der Stop sollte in diesem Fall aber noch knapp oberhalb der Marke von 18,80 Euro angesetzt werden, denn volatile Kursausschläge sind stets zu erwarten. Ein potentieller Rücklauf zurück an die Jahreshochs bei 20,48 Euro wird hingegen erst wahrscheinlich, sobald das Niveau von mindestens 18,90 Euro zur Oberseite überwunden wird. Dies erscheint Aufgrund der charttechnischen Auswertung jedoch wenig wahrscheinlich und muss folglich auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Einstieg per Stop-Sell-Order: 18,10 Euro

Kursziel: 17,61 Euro

Stopp: > 18,80 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,70 Euro

Zeithorizont: 1 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Infineon Technologies AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 18,45 Euro; 10:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

