Der Münchner Konzern hat seine erste große Photovoltaik-Anlage auf dem fünften Kontinent verkauft. Zudem arbeitet Baywa re an drei weiteren Großprojekten in Australien, die eine Gesamtleistung von 280 Megawatt haben und noch vor Ende kommenden Jahres am Netz sein sollen.Baywa re hat eine Photovoltaik-Anlage mit 20 Megawatt Leistung an den australischen Infrastruktur- und Investmentspezialisten Lighthouse Infrastructure veräußert. Es sei das erste Photovoltaik-Projekt des Unternehmens in Australien, teilte der Münchner Konzern am Dienstag mit. Zum Preis machte Baywa re keine Angaben. Die Anlage ...

