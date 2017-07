Das Analysehaus Warburg Research hat Daimler auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Sollte der Autobauer wie von Medien berichtet als erster der deutschen Autobauer eine Selbstanzeige wegen eines mutmaßlichen Kartells eingereicht haben, sänke für die Stuttgarter die Wahrscheinlichkeit substanzieller Strafzahlungen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer Studie vom Dienstag. Es sei aber immer noch unklar, ob und in welchem Ausmaß die Hersteller wettbewerbsrechtliche Regeln verletzt hätten. Am morgigen Mittwoch dürfte Daimler zudem über ein solides zweites Quartal berichten./gl/la Datum der Analyse: 25.07.2017

