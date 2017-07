Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Think Together" lud der Hamburger Kunststoffdistributor K.D. Feddersen Ende April seine Kunden in den Alten Güterbahnhof in Papenburgunter dem Motto "Menschen.Denken.Kunststoff." ein. Dr. Stephan Schnell, Geschäftsführer des Kunststoffdistributors begrüßte die Teilnehmer und forderte zu einem zu einem regen Austausch rund um den Werkstoff Kunststoff auf.

Dabei sollten nicht nur technische Aspekte zu den Materialien, Verarbeitungsverfahren und Anwendungen beleuchtet werden, sondern auch Fragen zur Wirtschaftlichkeit, zum Kunststoffmarkt und zur Umweltschonung. "Auch dieses Mal konnten wir dazu wieder kompetente Referenten gewinnen", so Wolfgang Wieth, Leiter Entwicklung Neugeschäfte von K.D. Feddersen.

Think together and think across the board

Den Anfang machte Fabian Herter, Industry Manager Automotive bei Elix Polymers. Sein Thema: neue hochtemperaturbeständige ...

