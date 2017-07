Die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold liegt stark unter Beschuss. Die Probleme kommen wieder einmal aus Tansania. Barrick hält nach wie vor über 60 Prozent an Acacia Mining. Und Acacia steht in einem Streit mit der Regierung Tansanias. Der jüngste Schachzug der Regierung ist Aberwitzig und hat Acacia rund 40 Prozent der Marktkapitalisierung in drei Tagen gekostet.

