DAX - Erholungsziel wurde abgearbeitet, jetzt wieder runter?

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der DAX® bringt in den vergangenen Handelsstunden die gestern avisierte "Erholung in den Bereich 12.280 bis 12.320 Punkte", hatte heute Morgen in der genannten Zone dann aber erwartungsgemäß Schwierigkeiten, weiter voran zu kommen. Da half auch der besser als erwartet ausgefallene ifo-Geschäftsklimaindex nicht wirklich weiter.

Die Aufwärtsbewegung seit dem gestrigen Tagestief bei 12.140 Punkten hat bislang lediglich den Charakter einer technischen Korrektur im übergeordneten Abwärtsimpuls. Erst ein Stundenschlusskurs nördlich der 12.330 Punkte-Marke bringt die Bullen wieder entscheidend in Vorteil im kurzfristigen Zeitfenster. Bis dahin dominieren nach der avisierten Erholung ausgehend vom aktuellen Niveau wieder die Abwärtsrisiken in Richtung des gestrigen Tagestiefs.

DAX® in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunden (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 07.07.2017 - 25.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.07.2012 - 25.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

