Ist die Rede von Investment-Gurus, fällt der Name Warren Buffett meistens zuerst ? und das aus gutem Grund. Hatte Buffett Mitte der 1950er-Jahre noch weniger als 10.000 US-Dollar auf seinem Konto, beläuft sich sein Vermögen heute Daten von Forbes zufolge auf 73,4 Mrd. US-Dollar. Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) hat in den vergangenen 50 Jahren den S&P 500 oft hinter sich gelassen.



Buffetts Berühmtheit als Investor-Legende ist vor allem so interessant, da er keine ausgefallenen Methoden verwendet, um die Aktien, an denen er interessiert ist, zu durchleuchten. Stattdessen sucht er einfach nach gut geführten Unternehmen mit klaren dauerhaften Wettbewerbsvorteilen, die er in ...

