Der Internetgigant Alphabet hat am Montag nachbörslich Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt - obwohl der Finanzchef die positiven Aspekte der Bilanz hervorhob, knickte das Wertpapier anschließend jedoch ein!

Liest man nämlich zwischen den Zeilen, so präsentieren sich die Zahlen in einem etwas anderen Licht. Denn obwohl der US-Internetkonzern wieder einen Milliardengewinn für sich verbuchen kann, viele der Überschuss im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreswert um 28 Prozent auf 3,5 Milliarden US-Dollar zurück. Zwar hatten Analysten mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet, jedoch konnte der Konzern dank guter Umsatzerlöse im Werbegeschäft die Rekord-Kartellstrafe der EU etwas abfedern. Der Umsatz betrug derweil 26,0 Milliarden US-Dollar und wurde mit einem leichten Anstieg etwas übertroffen. Kopfzerbrechen bereiten jedoch die Erlöse pro Klick, diese sanken um 23 Prozent, nachdem es im Vorquartal bereits einen Rückgang um 19 Prozent gegeben hatte. Besonders kritisch wurde auch der bereinigte Umsatz verfolgt, bei den Abgaben an Partner-Websites abgezogen werden. Hier verbuchte der Konzern absolute Erlöse in Höhe von lediglich 20,9 Milliarden US-Dollar.

Charttechnisch präsentiert sich der aktuelle Kursverlauf etwas angespannter,

