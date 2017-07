Der Maispreis schwankt seit Herbst letzten Jahres zwischen 364 und 388 US-Cents, hatte dabei zwar Ausreißer nach oben, die ihn aber nicht über 405 US-Cents teigen ließen. Mit der noch bis Ende September übergeordnet fallenden Saisonalität können noch tiefere Ziele in den Fokus rücken.

In den saisonalen Daten zeigt sich eine von Mitte Juni bis Ende September fallende Tendenz, die sich aber von Ende Juli bis Ende August abschwächen und vorübergehend zur Seite tendieren könnte, bevor sich ein weiterer Abwärtsimpuls ergibt. In der letzten Woche erreichte der Maispreis noch ein Hoch bei 393 US-Cents, doch drehten die Notierungen dort wieder um, so dass sie nicht nachhaltig über die Zone von 386 bis 388 US-Cents nach oben ausbrechen konnten. Somit richtet sich der Fokus wieder auf die Unterseite, wo die Schwankungen bis zum Tief von Ende August ...

