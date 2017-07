Köln (ots) - Lähmungen, Sprach- und Sehstörungen, Depression - wer einen Schlaganfall überlebt, hat oft an den Folgen zu tragen. In Deutschland erleiden jedes Jahr rund 270.000 Menschen einen Schlaganfall. Ihnen schnell und fachgerecht zu helfen ist Aufgabe der sogenannten Stroke Units. Über 300 Krankenhäuser bundesweit verfügen über solche auf akute Schlaganfälle spezialisierte Abteilungen. "Die optimale Erstversorgung von Schlaganfallpatienten ist nahezu flächendeckend gegeben. Das ist wichtig, da einige Therapien nur kurzzeitig nach dem Schlaganfall wirken und sich so Gehirnschäden verhindern lassen", sagt TÜV Rheinland-Experte Martin Ossenbrink.



Medizin auf höchstem Niveau



Der unabhängige Prüfdienstleister zertifiziert Stroke Units nach einem Standard der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft und der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, der regelmäßig aktualisiert wird. Neben einer ausreichenden Anzahl von Überwachungsplätzen, einer adäquaten Geräteausstattung und einem strukturierten Behandlungsablauf ist auch die permanente Verfügbarkeit von Fachärzten und speziell geschultem Pflegepersonal gefragt. Sie können die Schwere der Erkrankung korrekt einschätzen und effektiv behandeln. Die Spezialabteilungen legen zudem besonderen Wert auf den interdisziplinären Teamansatz und den frühzeitigen Beginn therapeutischer Maßnahmen. Bei Stroke Units wird zwischen regionalen, überregionalen und telemedizinischen Einrichtungen mit jeweils anderen Kompetenzen unterschieden. So müssen bei überregionalen Stroke Units mindestens zwei Neurointerventionalisten die sogenannte Thrombektomie beherrschen, bei der ein Blutgerinnsel mithilfe eines Mikrokatheters aus der verschlossenen Hirnschlagader gewebeschonend entfernt wird.



Qualitätsstandard weltweit gefragt



Die Stroke Unit-Struktur in Deutschland gilt weltweit als führend. Die rasche Diagnose und optimale Behandlung in Stroke Units rettet Schlaganfallpatienten das Leben - mittlerweile auch in den Emiraten Dubai und Abu Dhabi, wo TÜV Rheinland und die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft erste Behandlungszentren nach deutschem Vorbild zertifiziert haben.



