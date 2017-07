Das Technologieunternehmen Steinel Elektronik, Experten im Bereich Beleuchtungs- und Sensortechnik, suchte einen adäquaten Werkstoff, um die aluminiumbasierte Gehäuserückwand (Kühlkörper) einer LED-Außenleuchte (Modell XLED Home 2) durch wärmeleitfähigen Kunststoff zu ersetzen. Das alternative Material sollte das Thermomanagement des Gesamtsystems unterstützen. Der Werkstoffwechsel von Aluminium zu Kunststoff lag einerseits in der größeren Designfreiheit mit Kunststoff begründet. Andererseits ließ sich die Wahl auf Gründe der Verfügbarkeit und ökonomische Aspekte zurückführen.

Benötigt wurde ein Material, das die hohen Qualitätsstandards erfüllt und die Produktanforderung unter Berücksichtigung einer energieeffizienten Fertigungsmethode sowie langen Lebensdauer bestmöglich unterstützt.

Das Anforderungsprofil forderte eine Kunststofftype, die neben der Wärmeleitfähigkeit auch elektrisch isolierend wirkt und eine hohe Flammwidrigkeit aufweist. Mit dem neuen Design sollte außerdem eine deutliche Gewichtsreduktion erzielt werden.

Das geringere Gewicht brachte Vorteile in der Auslegung der beweglichen Achsen des Bauteils. Da das Endprodukt schließlich in drei unterschiedlichen Farben vermarktet worden ist, musste die Type in den Farbvarianten Schwarz, Weiß und Silber eingestellt werden. Um Lackierfehlern aufgrund der Kühlkörpergeometrie vorzubeugen und mögliche Kratzer zu kaschieren, wurde die Type auf den gewünschten Lack abgestimmt und farblich eingestellt.

Kunststoffe für LED im Test

Im Rahmen des Ausbaues der binnenländischen Wertschöpfungskette und der verstärkten Nutzung eigener Ressourcen in Deutschland legte das Unternehmen aus Herzebrock-Clarholz zudem großen Wert auf ein in Deutschland gefertigtes Material zur Verarbeitung in der hauseigenen Spritzgießfertigung. Die Wahl fiel unter Berücksichtigung aller Parameter auf eine wärmeleitfähige Kunststofftype der Marke Alcom des in Hamburg ansässigen Distributeurs und Compoundeurs Albis Plastic.

Nach der Werkstoffauswahl und entsprechenden Bemusterungen erfolgten zunächst verschiede Berechnungen und Simulationen im Rahmen von Prüfungen zum Thermomanagement der Applikation. Diese belegten die hervorragende Wärmeverteilung im Bauteil und Wärmeleitfähigkeit der Type, die Werte von 1,3 W/(m*k) in plane und 1,0 W/(m*k) through plane aufweist; die thermische Leitfähigkeit hat unmittelbare Auswirkungen auf die Performance der verarbeiteten Elektronik - je höher die Wärmeleitfähigkeit, desto höher die Leistungsfähigkeit sowie Langlebigkeit der jeweiligen elektronischen Komponenten.

Im Folgenden wurden die wärmeleitfähige Platine sowie der wärmeleitfähige Kunststoff mit einer Wärmeleitpaste vollflächig kontaktiert, um einen isolierenden Luftspalt zu vermeiden. Die Prüfverfahren, Messungen und Simulationen führte Steinel in hauseigenen Laboren durch, wurden jedoch von der Anwendungstechnik der Firma Albis begleitet.

In einem weiteren Schritt wurde die Type Alcom TCD PA6 5060 FR WT1299-10 (Farbe: Weiß) mit Wettbewerbsmaterialien verglichen. Das Material schnitt gegenüber Wettbewerbstypen hinsichtlich der Verarbeitung, Zähigkeit, Wärmeleitfähigkeit sowie unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten am besten ab, sodass es als Serienmaterial definiert wurde. Nachfolgende intern durchgeführte Lackierversuche konnten ebenso zufriedenstellend abgeschlossen werden und belegten eine gute Lackhaftung des Materials. Auf Basis dieser gewonnen Erkenntnisse ...

