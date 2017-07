Drillisch AG: Einbringung der 1&1 Telecommunication SE in Drillisch: Zustimmung der außerordentlichen Drillisch Hauptversammlung

DGAP-Ad-hoc: Drillisch AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Kapitalmaßnahme Drillisch AG: Einbringung der 1&1 Telecommunication SE in Drillisch: Zustimmung der außerordentlichen Drillisch Hauptversammlung 25.07.2017 / 12:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Einbringung der 1&1 Telecommunication SE in Drillisch: Zustimmung der außerordentlichen Drillisch Hauptversammlung

Maintal, 25. Juli 2017. Die außerordentliche Hauptversammlung der Drillisch Aktiengesellschaft hat heute der Erhöhung des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 70.209.499,80 auf EUR 188.941.113,90 gegen Einbringung aller noch nicht von Drillisch gehaltener Aktien an der 1&1 Telecommunication (ca. 92,25 Prozent) im Wege der Sachkapitalerhöhung zugestimmt.

Insgesamt haben 46.096.340 Aktien oder 97,85 Prozent der gültig abgegebenen Stimmen dem Antrag der Verwaltung auf Erhöhung des Grundkapitals zum Zwecke der Zusammenführung des Mobilfunkgeschäfts von Drillisch mit dem in der 1&1 Telecommunication gebündelten Mobilfunk- und Festnetzgeschäft von United Internet zugestimmt.

Bei Eintragung der Sachkapitalerhöhung in das Handelsregister wird die mittelbare und unmittelbare Beteiligung von United Internet an Drillisch von derzeit ca. 30,95 Prozent auf insgesamt ca. 73,11 Prozent steigen.

Kontakt

Drillisch Aktiengesellschaft

Investor Relations: Oliver Keil Telefon: 06181 / 412-200 E-Mail: ir@drillisch.de

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Drillisch Aktiengesellschaft. Soweit diese Veröffentlichung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch Worte "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Drillisch Aktiengesellschaft zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Drillisch Aktiengesellschaft nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumständen, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Drillisch Aktiengesellschaft liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft gerichtete Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen können erheblich von in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Die Drillisch Aktiengesellschaft übernimmt keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

