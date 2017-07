United Internet begrüßt Entscheidung der Drillisch-Aktionäre

Montabaur, 25. Juli 2017. Im Zuge des schrittweisen Erwerbs der 1&1 Telecommunication SE durch die Drillisch AG unter dem Dach der United Internet AG stimmten 97,85 Prozent des vertretenen Grundkapitals auf der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung von Drillisch für die vorgeschlagene Sachkapitalerhöhung. Die für die Zustimmung erforderliche Mehrheit von 75 Prozent wurde somit erreicht.

Dazu erklärt Ralph Dommermuth, Vorstandsvorsitzender von United Internet: "Wir freuen uns sehr über die deutliche Zustimmung der Drillisch-Aktionäre zur Kapitalerhöhung. Damit können wir nun eine starke vierte Kraft im deutschen Telekommunikationsmarkt schaffen. Unter dem Dach von United Internet kann jetzt ein neuer Telekommunikations-Komplettanbieter entstehen, der über eine starke Marke, einen riesigen Kundenstamm und enorme Vertriebskraft verfügt. Gemeinsam können wir unseren Kunden künftig die komplette Produktpalette auf Basis heutiger und künftiger Netztechnologien aus einer Hand bieten: Highspeed DSL, mobiles Internet und passende Services. Die Aktionäre von United Internet und Drillisch profitieren in Form von Wertsteigerungen und Dividenden von den erheblichen Wachstumspotentialen und Synergien des Zusammenschlusses."

United Internet und Drillisch hatten am 12. Mai 2017 den Abschluss einer Grundsatzvereinbarung bekanntgegeben, die eine schrittweise Einbringung der 1&1 Telecommunication SE in Drillisch über zwei Kapitalerhöhungen vorsah. Die erste Sachkapitalerhöhung ist bereits im Mai erfolgt. Dadurch hatte Drillisch circa 7,75 Prozent der Anteile an 1&1 Telecommunication erworben und im Gegenzug rund neun Millionen neue Drillisch-Aktien an United Internet ausgegeben. Die zweite Kapitalerhöhung stand unter dem Vorbehalt der Zustimmung der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung. Begleitet wurde die Gesamttransaktion von einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von United Internet an die Aktionäre von Drillisch, im Zuge dessen circa 1,78 Prozent der Aktien angedient wurden.

Die heute beschlossene Sachkapitalerhöhung wird mit der Eintragung in das Handelsregister wirksam, die bis zum Jahresende erwartet wird. Sobald dies geschehen ist, hält Drillisch alle Anteile der 1&1 Telecommunication. Im Gegenzug erhöht sich die Beteiligung von United Internet an Drillisch auf über 73 Prozent.

Über United Internet Die United Internet AG ist mit 17,16 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 34,56 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts der führende europäische Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 8.100 Mitarbeitern, ca. 2.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, GMX, WEB.DE, Strato, united-domains, Fasthosts, Arsys, home.pl, InterNetX, Sedo, affilinet und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit über 51 Mio. Kunden-Accounts.

Wichtiger Hinweis: Soweit diese Mitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, stellen diese keine Tatsachen dar. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der United Internet AG und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen sowie der Drillisch Aktiengesellschaft zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die United Internet AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumständen, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der United Internet AG liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft gerichtete Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen können erheblich von in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Die United Internet AG übernimmt keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

