Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In Hamburger Bestlage wird das Kaufmannshaus den neusten rent24 Coworking Space beheimaten. In dem traditionellen Hamburger Kontorhaus werden diesen Herbst auf über 2.000 Quadratmetern sowohl offene Coworking Bereiche als auch unterschiedlich große, private Büros eröffnet. Zudem wird es Community Bereiche, beispielsweise in Form von Lounges und Activity-Räumen geben. "Der Standort ergänzt unser aktuelles Portfolio perfekt", erklärt Robert Bukvic, Founder und CEO der rent24 GmbH. "Entrepreneure und Unternehmer finden in dem eleganten, modernen und gleichzeitig kreativen Ambiente in bester Innenstadtlage ideale Voraussetzungen erfolgreich am Markt zu agieren."



Die Flächen befinden sich aktuell noch im Umbau und werden voraussichtlich im September 2017 eröffnet. Das 1905 erbaute und 2007 revitalisierte "Kaufmannshaus" ist im Eigentum der RFR Holding mit Sitz in Frankfurt. "Wir freuen uns, mit rent24 ein modernes und aufstrebendes Unternehmen als Mieter gewonnen zu haben", so Birgit Ritscher-Filka, Director Leasing und Marketing der RFR Management GmbH. "Durch den Coworking Space, wie rent24 ihn bietet, können unsere bestehenden Mieter zusätzlichen Service in Anspruch nehmen - das freut uns natürlich besonders." Bei der Vermittlung der Büroflächen war Cushman & Wakefield beratend tätig.



Junges Design, traditioneller Charme



Die hellen Flächen mit einerseits bodentiefen Glassystemtrennwänden und andererseits Blick zum Bleichenfleet werden durch das edle und einzigartige Interior Design ideal für kreative Köpfe. "Es ist Teil unserer Corporate Identity, unser Design in den Details an die jeweiligen Standorte anzupassen. In diesem Fall betont unsere unverwechselbare Einrichtung mit stylischem Mobiliar den traditionellen Charme des Kaufmannshauses", erklärt Bukvic.



Weiterer Standort in Hamburg startet 2018



Auf über 7.500 Quadratmetern wird rent24 in einem ehemaligen Fabrikgebäude in Hamburg-Hamm den größten Coworking und Coliving Campus Deutschlands eröffnen. Das Objekt befindet sich derzeit noch im Umbau, der Start ist für 2018 geplant. Somit ist rent24 mit zwei Coworking Locations in der Hansestadt vertreten.



Über rent24



rent24 bietet neben flexiblen und effizienten Arbeitsplätzen auch Übernachtungsmöglichkeiten in eigenen Mikroapartments sowie Möglichkeiten zum Vernetzen mit Gleichgesinnten. Vom allein arbeitenden Startup-Entrepreneur bis hin zu etablierten Unternehmen mit großen Teams ermöglicht rent24 alle Vorteile der Share-Economy-Gemeinde. Weitere Informationen unter www.rent24.com.



Über RFR Management GmbH



Die RFR Holding GmbH (RFR) gehört zur RFR Gruppe der beiden deutschstämmigen Immobilien-Investoren Michael Fuchs und Aby Rosen. In den USA wurde in den letzten 25 Jahren ein einzigartiges Portfolio an Immobilien zusammengestellt. Klassiker der Architekturgeschichte wie das Seagram Building in New York von Mies van der Rohe oder das berühmte Lever House von Skidmore, Owings & Merrill werden ergänzt durch moderne Büro- und Geschäftsgebäude, Hotels und Luxuswohnungen in besten Lagen. Heute betreut die RFR Gruppe in den USA und Deutschland ein Immobilienvermögen von über 10 Mrd. EUR. Die RFR Management GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main ist für das Property- und Asset-Management des Immobilienportfolios der RFR Gruppe mit einem Flächenbestand von über 700.000 m² in Deutschland zuständig. Weitere Informationen unter www.rfr.com.



OTS: rent24 GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121989 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121989.rss2



Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:



Selina Zehden Pressesprecherin rent24 GmbH Potsdamer Straße 182 10783 Berlin E-Mail: presse@rent24.com



Pressekontakt:



RFR Management GmbH Sandra Kauffmann Ulmenstraße 18 60325 Frankfurt am Main E-Mail: Kauffmann@rfr-management.de Telefon: 069-71 71 299-63