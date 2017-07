Liebe Trader,

Der Internetkonzern Alphabet hat am Montag nachbörslich Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und enttäuscht - obwohl der Finanzchef die positiven Aspekte der Bilanz hervorhob, knickte das Wertpapier anschließend ein! So lastet die von der EU auferlegte Kartell-Strafe schwer auf der Bilanz, ein Gewinneinbruch von fast 30 Prozent ist die Folge. Aber auch charttechnisch scheint die Luft für weitere Kursgewinne raus zu sein. Nachdem das Papier noch Anfang Juni ein Rekordhoch bei 1008,61 US-Dollar markieren konnte, droht nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer und Anstieg zurück zu den Jahreshochs jetzt ein ausgewachsenes Doppeltop. Eine günstige Gelegenheit um auf ein kurzfristiges Short-Engagement auszuweichen.

Short-Chance:

Solange Abgabebereitschaft an den Jahreshochs in dem Wertpapier von Alphabet herrscht, sind kurzfristige Rücksetzer zunächst auf den gleitenden Durchschnitt EAM 50 bei 958,14 US-Dollar zu favorisieren. Darunter dürfte es mit der Aktie weiter bis in den Bereich von grob 945,00 US-Dollar abwärts gehen und macht ein kurzfristiges Short-Engagement durchaus interessant. Der Stop sollte sich aber noch oberhalb der Marke von 1.006,19 US-Dollar aufhalten, was den dieswöchigen Verlaufshochs entspricht. Nur ein nachhaltiger Ausbruch über das Jahreshoch von 1008,61 US-Dollar kann auf der andren Seite zu einem gesteigerten Kaufinteresse seitens der Marktteilnehmer führen und die Aktie anschließend auf das Niveau von 1.100,00 US-Dollar hoch drücken.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 998,31 US-Dollar

Kursziel: 945,00 US-Dollar

Stopp: > 1.006,19 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 7,88 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Alphabet Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 998,31 US-Dollar; 12:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

