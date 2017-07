Axel Springer - Abwärtstrend gebrochen. Nächste Woche gibt es Zahlen!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer zählt kurz nach Handelsbeginn zu den stärksten MDAX®-Werten. Beflügelt wurde die Aktie von positiven Analystenkommentaren. Eine solche Unterstützung hat das Papier auch dringend nötig. Schließlich hat die Aktie seit Anfang Juni rund zehn Prozent verloren. Druck bekam das Papier unter anderem von der jüngsten Analyse des Marktforschungsinstituts Nielsen. Demnach sind die Bruttowerbeaufwendungen in Zeitungen und Zeitschriften im ersten Halbjahr zurückgegangen. Dabei zählten Springer-Blätter wie Bild am Sonntag, Sport Bild und Computer Bild zu den größten Verlierern. Zudem zeigte die IVW-Erhebung, dass die Auflagen von einigen Springer-Publikationen weiter schrumpften. Das kam bei Investoren nicht gut an.

Springer hat auf diesen negativen Trend längst reagiert und in den zurückliegenden Jahren stark in die Digitalisierung investiert. Das bestätigten einmal mehr die Zahlen zum ersten Quartal. So erwirtschafteten die digitalen Medien im ersten Quartal 10,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und steuerten rund 80 Prozent zum gesamten EBITDA bei. Kommende Woche wird der Medienkonzern Zahlen für das zweite Quartal veröffentlichen. Die Marktteilnehmer werden dann ein besonderes Auge auf den digitalen Bereich werfen. Positive Überraschungen könnten der Aktie weiteren Schub geben.

Charttechnischer Ausblick: Axel Springer

Widerstände: 55,00/57,80 Euro

Unterstützung: 50,00/51,15/52,30 Euro

Die Aktie von Axel Springer brach heute aus dem seit Anfang Juni gebildeten Abwärtstrend aus. Die nächste Hürde liegt bei 55. Unterstützung findet das Papier im Bereich der jüngsten Bodenbildung bei EUR 50,00/51,15. Die Bären dürften frühestens unterhalb dieser Zone die Oberhand gewinnen.

Axel Springer in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 07.06.2016 - 25.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Axel Springer in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.07.2012 - 25.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Discount Call-Optionsschein für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Cap (obere Kursgrenze) in EUR

Basispreis in EUR

Finaler Bewertungstag Axel Springer HW2309 3,54 55,00 50,00 13.09.2017 Axel Springer HW3349 1,70 55,00 60,00 13.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.07.2017; 11:03 Uhr

Discount Put-Optionsschein für eine Spekulation auf einen Rückgang der Aktie



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Cap (obere Kursgrenze) in EUR

Basispreis in EUR

Finaler Bewertungstag Axel Springer HW2M0K 4,37 55,00 60,00 13.09.2017 Axel Springer HW33G1 2,20 50,00 55,00 13.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.07.2017; 11:09 Uhr

