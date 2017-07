Elmshorn (ots) - Mit einem Gesamtumsatz von 160,8 Mio. Euro und einem Zuwachs von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (erstes Halbjahr 2016: 148,6 Mio. Euro) blickt die DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe auf erfolgreiche sechs Monate zurück. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Umsatzsteigerung in Deutschland bei 7,6 Prozent und erreicht ein Ergebnis von 145,3 Mio. Euro. Österreich steigerte seinen Umsatz um 13,4 Prozent auf 15,5 Mio. Euro. Flächenbereinigt verzeichnet die Fachhandelsgruppe für Tiernahrung und -zubehör mit Stammsitz in Elmshorn einen Zuwachs von vier Prozent.



Im Bereich Tiernahrung stieg die Wachstumsrate von DAS FUTTERHAUS laut Nielsen-Zahlen um 5,1 Prozent im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen überdurchschnittlich. Der Zuwachs der gesamten Branche in Bezug auf Tiernahrung gegenüber dem Vorjahr liegt bei einem Plus von 3,4 Prozent. Beim LEH sowie den Drogerie- und Tierfachmärkten gingen die kumulierten Umsätze für Tiernahrung gegenüber 2016 hingegen um 1,5 Prozentpunkte zurück.



Zum Ende des zweiten Quartals ist die Fachhandelsgruppe für Tiernahrung und -zubehör mit insgesamt 302 Standorten in Deutschland und 37 Märkten in Österreich vertreten. In den vergangenen sechs Monaten eröffneten neun neue Standorte in Deutschland und fünf in Österreich. Daneben gab es fünf Umbauten bestehender Standorte.



In Hinblick auf die in Kürze startenden Aktionswochen im Rahmen des 30-jährigen Firmenjubiläums von DAS FUTTERHAUS werden bei der Elmshorner Unternehmensgruppe die Ergebnisse der kommenden zwei Quartale mit Spannung erwartet: "Angesichts der unser Jubiläum begleitenden Maßnahmen in den kommenden Wochen und die darauf folgende, für gewöhnlich umsatzstarke Weihnachtszeit, gehen wir von einer sehr positiven Entwicklung für das zweite Halbjahr aus", so Andreas Schulz, Geschäftsführer der DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe.



