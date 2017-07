- Hologenix, LLCs Technologie ist die erste ihrer Art, die eine gemeinsame FDA-Designation sichert



- Celliant-gefertigte Produkte fördern klinisch nachweislich eine erhöhte lokalisierte Durchblutung



- FDA-Beschluss läutet neue Ära von Hochleistungsstoffen ein: reaktives Gewebe



Los Angeles (ots/PRNewswire) - Hologenix, LLC, der Hersteller von Celliant (http://celliant.com/) - die weltweit fortschrittlichste, klinisch getestete Technologie für reaktives Gewebe - kündigte heute an, dass die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) Celliant-Produkte gemäß Abschnitt 201(h) des Gesetzes über "Lebensmittel, Arzneimittel und Kosmetika" ("Federal Food, Drug and Cosmetic Act") als Medizin- und allgemeine Wellnessprodukte ausgewiesen hat. Laut der FDA wurde Celliant-Produkten ein Status als Medizinprodukt zugewiesen, da sie bei gesunden Personen an der Anwendungsstelle vorübergehend eine erhöhte lokale Durchblutung fördern.



"Celliant-gefertigte Produkte sind die ersten ihrer Art, die von der FDA offiziell als Medizinprodukte ausgewiesen werden", sagte Seth Casden, CEO von Hologenix. "Unsere Technologie kann für Alltagsprodukte verwendet werden, wie z. B. T-Shirts, Bekleidung, Bettwäsche oder sogar Flugzeugsitze, um eine erhöhte lokale Durchblutung herbeizuführen, wodurch das Energielevel gesteigert, das Leistungsvermögen angekurbelt und die Muskelregeneration beschleunigt wird."



"Wir glauben, dass Celliant eine wahrlich revolutionäre Technologie ist, die sich transformatorisch für Textilien anwenden lässt", erklärte Casden. "Aktuell untersuchen wir weitere Anwendungsgebiete für Celliant im Gesundheitsbereich, wie z. B. für Diabetiker, die womöglich von einer erhöhten Durchblutung zum Körpergewebe profitieren würden."



Celliant-gefertigte Produkte nutzen und wiederverwerten die natürliche Wärme, die von Menschen abgegeben wird, um die Leistung zu steigern sowie den menschlichen Körper nach Bewegung und während des Schlafs wieder aufzubauen und mit Energie zu versorgen. Celliant besteht aus einer patentierten Mischung von thermoreaktiven Mineralien, die den Kern von Fasern durchdringt, die gemeinhin zur Herstellung von Textilien und Stoffen verwendet werden, sodass sich diese nicht auswäscht oder abnutzt. Produkte, die mit Celliant-Stoff hergestellt sind, absorbieren Körperwärme und wandeln diese in Infrarotenergie (IR) um, die daraufhin wieder auf sichere, natürliche Weise an die Haut und das Gewebe abgegeben wird. IR ist ein Vasodilatator, der die Durchblutung zum Gewebe und zu den Muskeln im gesamten Körper erhöht, wodurch wichtige Nährstoffe und Sauerstoff an die Zellen geleitet werden. Dies hilft dem Körper klinisch nachweisbar:



- die Energie, Ausdauer, Kondition und Leistung zu erhöhen - sich schneller von körperlicher Aktivität zu erholen - einen erholsamen Schlaf und gesteigerten Komfort zu fördern.



Celliant wird für eine Reihe verschiedener Textilien und Anwendungen genutzt, wie z. B. Bekleidung, Bettwäsche, Neoprenanzüge und tiermedizinische Produkte, einschließlich:



- SIMA-Preisträger Xcel Infinity Comp TDC Full Suit with Celliant , der Celliant verwendet, um das wärmste Futter für Neoprenanzüge zu schaffen, sodass dank einer schnelleren Regeneration länger gesurft werden kann; - Salewa Puez TirolWool Celliant Half Zip Jacket, die TirolWool - eine natürlich warme, atmungsaktive und wasserabweisende Isolation von Imbotex - mit Celliant mischt, sodass Freiluftfreunde weder an Energie noch Wärme einbüßen müssen. Markteinführungsdatum: Herbst 2017; - ISPO-Preisträger Tecnica Mach 1 Pro Women Ski Boot, ein von Frauen für Frauen hergestellter Skischuh, der in seinem Futter Celliant und Lambswool Heat von Imbotex nutzt, um den speziellen Bedürfnissen von Frauen nach Wärme, Komfort und Leistung auf und abseits der Piste nachzukommen. Markteinführungsdatum: Herbst 2017; - PureCare Elements: Lumen® Premium Celliant® Sheet Set, die erste Bettwäschekollektion, die Celliant nutzt, um den Komfort zu steigern und eine schnellere Regeneration während des Schlafs zu fördern.



"Die Wissenschaft hat gezeigt, dass Infrarotenergie die Durchblutung erhöht, die Muskelregeneration verbessert und langfristige Schmerzen reduziert", kommentierte Dr. Michael R. Hamblin, Studienleiter am Wellman Center für Photomedicine am Massachusetts General Hospital. "Der Beschluss der FDA, Celliant-Produkte als Medizin- und allgemeine Wellnessprodukte auszuweisen, wird vermutlich das Interesse an Infrarot-Technologien sowie die weitere Entwicklung von Kleidungsstücken und Überwürfen anspornen, die sich positiv auf das Wohlbefinden von Menschen auswirken können."



Celliant wurde umfassend hinsichtlich Strapazierfähigkeit und Wirksamkeit untersucht, entwickelt und klinisch getestet. Bekannte Institutionen haben neun klinische Studien durchgeführt, um die Leistung von Celliant zu bewerten, einschließlich der University of California Irvine, University of Calgary, UCI Long Beach Veterans Affairs Medical Center, Texas A&M University, Loyola University Chicago und Exponent. Die Celliant-Technologie erhöht an der Anwendungsstelle nachweislich den Sauerstoffgehalt von Gewebe um acht Prozenti. Klicken Sie hier (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3699878/) für die unabhängige NIH-Studie zu den Regenerationsvorteilen von IR.



Informationen zu Celliant®



Celliant ist eine revolutionäre, patentierte Technologie, die die natürliche Energie des Körpers durch das Medium Faser nutzt und wiederverwertet. Celliants angewandte Wissenschaft setzt eine Mischung von Mineralien und urheberrechtlich geschützten Inhaltsstoffen ein, die in den Kern der Faser integriert sind. Die Anwendung von Produkten mit dieser Technologie verbessert klinisch nachweislich den Sauerstoffgehalt von Gewebe sowie die sportliche Leistung, Schlafqualität, Gesundheit und Wellness. Fasern, Garne und Stoffe mit Celliant-Technologie sind Teil von einigen der weltweit renommiertesten Markennamen. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.celliant.com.



Informationen zu Hologenix, LLC



Das 2002 gegründete Unternehmen Hologenix, LLC - Hersteller der Celliant-Technologie - engagiert sich dafür, Produkte zu schaffen, zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, die das Leben von Menschen durch neue Materialien verbessern. Hologenix, LLC möchte die Zukunft gesunder Innovation durch eine Vielzahl von Verbraucherkategorien bereitstellen. Neben den USA gilt Celliant auch in Kanada, der Europäischen Union, in Australien und in Neuseeland als Medizinprodukt der Klasse I. Das Unternehmen erschließt weiterhin neue Regionen und führt aktuell FDA-fokussierte klinische Studien durch, um in die Arena medizinischer Produkte einzutreten.



