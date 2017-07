Unterschleissheim - Dürr-Aktienanalyse von Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank: Peter Rothenaicher, Analyst der Baader Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor Q2-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) Der starke Auftragseingang sollte sich fortgesetzt haben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

Den vollständigen Artikel lesen ...