ESSEN (dpa-AFX) - Florierende Geschäfte bei den Auslandstöchtern haben dem Baukonzern Hochtief im ersten Halbjahr einen Gewinnsprung beschert. Aber auch das Europa-Geschäft entwickelte sich deutlich besser. Zudem profitierte die mehrheitlich zum spanischen Baukonzern ACS gehörende Gesellschaft von höheren Margen. In den ersten sechs Monaten legte der um Einmaleffekte bereinigte Gewinn um 25 Prozent auf 201 Millionen Euro zu, wie Hochtief am Dienstag mitteilte. Der Umsatz kletterte um 18 Prozent auf 11,0 Milliarden Euro. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der im MDax notierte Konzern.

Positiv stimmen Hochtief vor all die prall gefüllten Auftragsbücher und gute Aussichten auf weitere Bestellungen. Hochtief habe für die zweite Jahreshälfte Projekte im Wert von 75 Milliarden Euro identifiziert, die in Nordamerika, in der Region Asien-Pazifik und Europa auf den Markt kommen, hieß es. Ab dem kommenden Jahr stehen relevante Projekte mit einem Volumen von 380 Milliarden Euro im Fokus. Der Auftragsbestand belief sich Ende Juni auf 42,6 Milliarden Euro. Dies ist ein Plus von fast 12 Prozent zum Vorjahreszeitraum./mne/stb

ISIN DE0006070006 ES0167050915

