Liebe Leser,

heftige Korrektur bei der Lufthansa-Aktie! Bei einem DAX-Titel wie der Lufthansa-Aktie sieht man nicht oft einen Tagesverlust von rund 8,6%. So geschehen vergangene Woche bei eben dieser Lufthansa-Aktie. Was war da los? Dieser Kursrückgang kommt in der Tat überraschend. Zumal die Lufthansa nur wenige Tage vorher gute vorläufige Halbjahreszahlen veröffentlicht hatte. Denen zufolge war das Adjusted Ebit im ersten Halbjahr 2017 fast doppelt so hoch ausgefallen wie im Vorjahreszeitraum. ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...