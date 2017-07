Themen heute:

Jaguar Land Rover eröffnet Motorenwerk in China /// CARAVAN SALON: Die weltweit größte Messe für Reisemobile und Caravans



1.

Jaguar Land Rover hat vor wenigen Tagen als Teil eines Joint Ventures mit Chery Automobile Ltd. ein Motorenwerk in China eröffnet. In der hochmodernen Produktionsstätte wird der neu entwickelte Ingenium 2,0-Liter Vierzylinder-Benzinmotor für die zukünftigen Chery Jaguar Land Rover-Fahrzeuge hergestellt werden.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres stiegen die Verkaufszahlen von Jaguar Land Rover in China um 26 Prozent. Die neue Motorenfabrik demonstriert Jaguar Land Rovers Absicht, sich langfristig im chinesischen Markt wie auch in dem gemeinsamen Joint Venture zu engagieren, das seinen Kunden eine attraktive Palette an dynamischen Fahrzeugen und Antrieben anbietet.

Vor weniger als drei Jahren wurde der Betrieb in der Chery Jaguar Land Rover-Fabrik aufgenommen. Seitdem wurden dort mehr als 100.000 Fahrzeuge vom Typ Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport und, exklusiv für den chinesischen Markt, dem Jaguar XFL, hergestellt. Wie das Unternehmen bestätigt, wird auch der neue kompakte SUV Jaguar E-PACE ab 2018 in Changshu produziert werden.

Jaguar Land Rover hat in den vergangenen Jahren weltweit erheblich in neue Technologie und umweltschonende Innovationen investiert. Der Produktionsstart des Ingenium-Motors in China ist für Jaguar Land Rover ein weiterer wichtiger Schritt, um auf den weltweiten Märkten die Emissionen zu reduzieren und die Kraftstoffeffizienz zu verbessern.

2.

Beim CARAVAN SALON DÜSSELDORF vom 26. August bis 3. September 2017 sind die Besucher eingeladen, die ganze Vielfalt mobiler Freizeit kennen zu lernen. "Dein neues Fenster zur Welt" heißt das Motto bei der bedeutendsten Messe für Reisemobile und Caravans.

Auf dem Düsseldorfer Messegelände erwartet die Caravaning-Fans die weltweit größte Auswahl rund um den mobilen Urlaub: Reisemobile und Caravans, Basisfahrzeuge, Zubehör, Ausbauteile, Zelte, Mobilheime und Reisedestinationen. Der CARAVAN SALON DÜSSELDORF ist "der" Neuheitentermin der Caravaningbranche: Hier werden die Premieren und Innovationen der neuen Saison gezeigt. Das Spektrum der gezeigten Fahrzeuge reicht von kleinen Caravans und kompakten Reisemobilen für zwei Personen über Familienfahrzeuge bis hin zu Luxusmobilen. In erstmals 13 Hallen und auf dem Freigelände des Düsseldorfer Messegeländes präsentieren sich 600 internationale Aussteller mit insgesamt 130 Caravan- und Reisemobilmarken.

