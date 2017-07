NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag schwächer in den Handel gestartet. In allem Laufzeiten legten die Renditen zu. Eine freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastet die Festverzinslichen. An der New Yorker Börse werden zum Handelsauftakt Kursgewinne erwartet.

Insgesamt gab es zum Auftakt keine nennenswerte Impulse für den Handel. Erst im weiteren Tagesverlauf könnten Daten vom amerikanischen Immobilienmarkt und zur Stimmung der US-Verbraucher für Bewegung sorgen.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,38 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 5/32 Punkte auf 99 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,85 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere sanken um 10/32 Punkte auf 100 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,29 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 29/32 Punkte auf 102 15/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,87 Prozent./jkr/bgf/stb

AXC0146 2017-07-25/14:59