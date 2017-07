Bad Marienberg - Die außerordentliche Hauptversammlung der Drillisch Aktiengesellschaft (ISIN DE0005545503/ WKN 554550) hat heute der Erhöhung des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 70.209.499,80 auf EUR 188.941.113,90 gegen Einbringung aller noch nicht von Drillisch gehaltener Aktien an der 1&1 Telecommunication (ca. 92,25 Prozent) im Wege der Sachkapitalerhöhung zugestimmt, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

Den vollständigen Artikel lesen ...