Nach dem verkorksten Börsengang haben bullishe Analystenkommentare der Aktie von Blue Apron am Montag kräftigen Rückenwind verliehen. Das sorgt hierzulande auch bei Rocket Internet wieder für steigende Kurse, denn der Start-up-Entwickler ist mit mehr als 50 Prozent am Blue-Apron-Konkurrenten Hello Fresh beteiligt.

Den vollständigen Artikel lesen ...