Die Credit Suisse hat Henkel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Er gebe die Gewinnerwartungen für Konsumgüterkonzerne nun vor allem auf Basis der bereinigten Gewinne an, da dies der allgemeinen Praxis entspreche, schrieb Analyst Charles Mills in einer Branchenstudie vom Dienstag. An der Bewertung ändere das aber nichts, da diese auf der Entwicklung des Barmittelflusses (Cashflow) basiere./ck/mis Datum der Analyse: 25.07.2017

