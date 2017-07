Bereits am 17. Juli 2017 hat der junge Goldproduzent Blackham Resources Ltd. (ASX: BLK; WKN: A0KFUC; ISIN: AU000000AEK4) in einem Vorbericht zum abgelaufenen Quartal Stellung bezogen. Heute folgte nun der komplette Bericht. In diesem sind im Wesentlichen die Inhalte des Berichts vom 17. Juli 2017 mit gleichem Text und Grafiken beschrieben, wodurch es empfehlenswert ist, unser Update hierzu nachzulesen, um sie nicht hier erneut und wiederholend anführen zu müssen. Jedoch bietet der Quartalsbericht neben bereits bekannten Fakten noch Details zu den Produktionskosten und den Erweiterungsplänen der Produktion. Produktionskosten In einer eigenen Grafik hat das Unternehmen nun neben den Gründen für die Minderproduktion im abgelaufenen Quartal auch die daraus resultierenden Gesamtkosten der Produktion dargelegt. Abb1: Kosten der Produkti9on auf Basis AISC, Quelle: Blackham Resources Die durch Starkregen und Hangrutschungen beeinflusste Produktion war für das Unternehmen sehr hinderlich, wodurch die Kosten, speziell bereits im Frühjahrsquartal enorm in die Höhe schossen. Im abgelaufenen Quartal, das zwar immer noch an den Folgen der Wettermisere litt, konnten die Gesamtproduktionskosten bereits deutlich gesenkt werden und befinden sich wieder auf dem Weg in Richtung Normalität. Expansionsplanung...

