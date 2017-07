Unterföhring (ots) - Bundestagswahl 2017 in SAT.1: Vier Tage vor dem großen "TV-Duell" lädt der TV-Sender die Spitzenvertreter der Linken, der Grünen, der FDP und der AfD zum verbalen Schlagabtausch ein. Direkter, kontroverser, unterhaltsamer: In der Live-Sendung "Wahl 2017 - Die zehn wichtigsten Fragen der Deutschen. Klartext mit Claus Strunz" am Mittwoch, 30. August 2017, um 22:30 Uhr treffen aufeinander: Katja Kipping, die Parteivorsitzende der Linken, Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt, FDP-Chef Christian Lindner, sowie AfD-Spitzenkandidatin Dr. Alice Weidel.



Im Zentrum stehen die wichtigsten Fragen der Wähler, repräsentativ ermittelt von einem Meinungsforschungsinstitut. Moderator Claus Strunz: "Nur bei uns geht es ganz konkret um die Fragen, die die Deutschen wirklich bewegen. Kein drum herumreden, als Anwalt der Zuschauer werde ich klare Antworten einfordern."



"Wahl 2017 - Die zehn wichtigsten Fragen der Deutschen. Klartext mit Claus Strunz" am Mittwoch, 30. August 2017, um 22:30 Uhr live in SAT.1



