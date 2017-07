Original-Research: Ludwig Beck AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Ludwig Beck AG Unternehmen: Ludwig Beck AG ISIN: DE0005199905 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 25.07.2017 Kursziel: EUR 34,40 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 26.04.2017 (Rating Buy) Analyst: Peter Thilo Hasler, Susanne Hasler Deutliche Unterbewertung des Immobilienbestands Die heute veröffentlichten Halbjahreszahlen lagen im Rahmen der Erwartungen und der Guidance. Obwohl Ludwig Beck derzeit sowohl vom schwachen Einzelhandelsumfeld als auch von standortspezifischen Belastungen der Münchener Innenstadt belastet wird, ist es dem Unternehmen gelungen, die operative Ertragslage zu stabilisieren und ein Ergebnis auf Vorjahresniveau zu erreichen. Die Guidance für 2017e, wonach im Konzern bei Bruttoerlösen zwischen EUR 170 und 180 Mio. ein operatives Ergebnis zwischen EUR 4 und 6 Mio. erwirtschaftet werden soll, wurde dementsprechend bestätigt. Bei unveränderten Gesamtjahresprognosen bekräftigen wir unser Buy-Rating und bestätigen unser aus einem DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 34,40 je Aktie. Unterstützung erhält unser Kursziel durch die aktuelle Bodenrichtwertestudie der Stadt München, die eine deutliche Unterbewertung des Immobilienbestands von Ludwig Beck impliziert. Nach unseren Berechnungen ergibt sich für das Stammhaus in der Münchener Innenstadt ein Gesamtwert von etwa EUR 180 Mio. Dieser Wert liegt deutlich über dem Buchwert des gesamten Immobilienbestands von EUR 94,0 Mio. (per 12/2016) und deutet erhebliche Stille Reserven im Immobilienbestand von Ludwig Beck an. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15433.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de Susanne Hasler, CFA +49 (89) 74443558/ +49 (176) 24605266 susanne.hasler@sphene-capital.de

