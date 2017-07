Lieber Leser,

nach etwas mehr als 4 Jahren - von 2011 bis 2015 - nahezu ungebremstem Fall konnten Gold-Liebhaber von Anfang 2016 an endlich mal wieder Geld mit dem Edelmetall verdienen. In der dreigeteilten Grafik sehen Sie indes auch, dass der Goldpreis in USD / Feinunze schon im Sommer 2016 an dem seit 2011 gültigen Abwärtstrend hängen blieb. Auch im Juni dieses Jahres erwies sich der Abwärtstrend als unüberwindliches Hindernis.

Ganz anders entwickelten sich die Preise ... (Andreas Sommer)

Den vollständigen Artikel lesen ...