Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE Unternehmen: Valneva SE ISIN: FR0004056851 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 25.07.2017 Kursziel: 4,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,00. Zusammenfassung: Gestern hat Valneva angekündigt, dass die US-Regulierungsbehörde FDA den Fast Track Status für VLA15, den Impfstoff des Unternehmens gegen Borreliose, gewährt hat. Die Fast-Track-Bezeichnung ermöglicht einen intensiveren Austausch mit den Regulierungsbehörden, der in der Regel in eine schnellere Impfstoffentwicklung und Marketingzulassung mündet. Das Unternehmen kündigte ebenfalls an, dass die Rekrutierung der Teilnehmer für die Phase I Studie von VLA15 abgeschlossen ist. Valneva ist damit auf dem richtigen Weg, in Q1/18 Phase I Top-Line-Daten zu veröffentlichen und die Phase-II-Studie zu initiieren. Basierend auf diesen positiven Neuigkeiten, bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR 4,00. First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.00 price target. Abstract: Yesterday, Valneva announced that the US regulatory agency FDA has granted Fast Track Designation for VLA15, the company's vaccine against Lyme disease. The Fast Track Designation offers more frequent interaction with the regulatory authorities, which usually translates into faster vaccine development and marketing approval. The company also stated that enrolment for the Phase I trial of VLA15 has been completed. Valneva is thus on track to publish Phase I top line data and initiate the Phase II study in Q1/18. Based on this positive news, we reiterate our Buy recommendation and price target of EUR4.00. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15435.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN FR0004056851

AXC0200 2017-07-25/17:11