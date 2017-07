El Dorado, Arkansas (ots/PRNewswire) - Der schwedische

Stahlproduzent Ovako hat Systems Spray-Cooled den Zuschlag für die

Modernisierung und für eine höhere Sicherheit ihres Lichtbogenofens

(Electric Arc Furnace, EAF) erteilt, wobei der erste

Spray-Cooled-Deckel in Nordeuropa in der Anlage des Unternehmens

für Stahlstäbe, -knüppel, -röhren und -ringe in Hofors, Schweden, zum

Einsatz kommen wird.



Nachdem es die Spray-Cooled-Technik auf der Europäischen Konferenz

für Elektrostahl (European Electric Steelmaking Conference) in

Italien kennengelernt hatte, musste Ovako die neue Technik im

Vergleich mit ihren derzeit verwendeten druckbeaufschlagten,

röhrenförmigen Deckeln neu bewerten. Die größten Bedenken hatte man

bei der Implementierung der Technik in deren Umgebung (Hohlleiter).

Ansonsten war man bei Ovako aber über die Technik begeistert und

erkannte die deutlichen Vorteile sowohl für die Instandhaltung als

auch für die Sicherheit. Weil Spray-Cooled-Geräte unter

atmosphärischem Druck betrieben werden, muss das Kühlwasser zum

Kühlen nicht über den gesamten Bereich gepumpt werden. Damit ist das

Risiko von großvolumigen Hochdruck-Wasserlecks gebannt.



Gemäß dem Vertrag wird der neue Deckel so konstruiert, dass er

zusammen mit dem derzeitigen Ofenaufbau funktioniert. Zudem soll er

auch "zukunftssicher" sein, um in geplante Ofenmodernisierungen

integriert werden zu können. Um die Bedenken über mögliche Probleme

mit den Hohlleitern zu zerstreuen, wird der neue Deckel mithilfe von

hoch modernen 3D-Laserscans des derzeit verwendeten Ofens und des

gesamten Stahlwerks konstruiert. Der 3D-Laserscan wird beim Design

helfen, worauf es insbesondere jetzt ankommt, da die verfügbaren

Zeichnungen 25 Jahre alt sind und einige Ungenauigkeiten aufweisen.

Zudem wird dieser ein genaues Design der Hohlleiter erlauben, was

eine leichtere Einpassung ermöglicht und unvorhergesehene Probleme

beim Verfahren so weit wie möglich reduziert oder ganz ausschließt.



Der Betrieb des Stahlwerks in Hofors, der im Wesentlichen auf dem

Blockguss beruht, bringt es auf eine jährliche Kapazität von um die

500.000 Tonnen an gegossenen Blöcken. Die Kapazität bei Walzröhren

liegt bei jährlich rund 120.000 Tonnen und bei Walzringen bei um die

45.000 Tonnen im Jahr.



Der Deckel, bei dem es sich um einen nicht-konventionellen

Kragträgerdeckel handelt, wird in Deutschland gefertigt. Ovako und

Systems Spray-Cooled planen die Inbetriebnahme des neuen Deckels für

Januar 2018.



