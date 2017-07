Lieber Leser,

als die BMW-Aktie am 7. Dezember des vergangenen Jahres ihren seit März 2015 gültigen Abwärtstrend nach oben durchschlagen konnte, schien die Welt für die BMW-Aktionäre wieder in Ordnung zu sein. Tatsächlich konnte sich der Anstieg auf 91,76 Euro bis zum 3. Januar 2017 sehen lassen: Gemessen vom vorhergehenden Zwischentief bei 78,56 Euro waren hier immerhin +16,8% innerhalb von 4 Wochen zu verdienen. Kein so schlechter Zuwachs für einen DAX-Titel.

Seither herrscht ... (Andreas Sommer)

Den vollständigen Artikel lesen ...