das Jahreshoch ist nun wieder mehr als 15 % vom aktuellen Kurs-Level entfernt. Durch das RSI-Verkaufssignal verlor die Aktie deutlich an Wert und konnte sich nicht so recht stabilisieren. Die letzte Entwicklung sieht nicht so rosig aus. Die Aktie schwankt nun eng um das 50 % Retracement, das gegen Ende letzten Jahres überwunden wurde.

Konkreter Trendverlauf ist auf Wochenbasis nicht zu erkennen

Durch den fehlerhaften Ausbruch über die 17,63 Euro-Marke könnte ... (Johannes Weber)

