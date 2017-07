Die Aixtron Aktie vollzieht einen beispiellosen Anstieg. Viele Anleger glauben, dass dieser auch so weitergehen wird. Man hat höhere Ziele im Sinn. Rückendeckung erhalten sie durch die heutigen Unternehmenszahlen, die volle Auftragsbücher ausweisen. Scheinbar, so die Marktmeinung, kann man mit einem Investment in diesen Wert nur profitieren. Solch eine Denkweise ist voreilig, denn das Chartbild ...

Den vollständigen Artikel lesen ...