Dublin (ots/PRNewswire) -



- Sichere, private und zuverlässige Cloud-Services zum halben Preis, betrieben von der Cloud-Community über eine dezentralisierte Peer-to-Peer-GridNodes-Infrastruktur auf Grundlage von Ethereum - Käufe im Wert von 5 Millionen USD zum Auftakt; Ziel: 300 Millionen - Token.cloudwith.me entwickelt das erste "ICO for All", das Beiträge per Kreditkarte, Überweisung und Kryptowährungen ermöglicht



Cloudwith.me, ein Anbieter von Managed-Cloud-Services, kündigte heute den Pre-Sale-Launch eines "Cloud"-Tokens an, einer Kryptowährung bzw. eines Tokens der nächsten Generation, das eine Evolution der Infrastruktur des Internets einläutet - mit dem Ziel, preiswerte, dezentralisierte Cloudservices über das Peer-to-Peer-Internet bereitzustellen. Als allererstes Initial Coin Offering (ICO) wird es eine Zahlung per Kreditkarte und Überweisung sowie Bitcoin oder Ether ermöglichen.











Wesentliche Fakten über das Cloudwith.me-ICO



Token-Name Cloud (das "Token")



Token-Ticker CLD



Token-Inhaber Cloudwith.me, 39 northumberland Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04 H1F3, Irland Finanzen Baker Tilly and Hughes Blake, Joyce House, 22/23 Holles Street, Auditoren Dublin 2



Rechtsbeistände Sean Wallace and Alan Ryan, Wallace Corporate Beratung, 39 Northumberland Rd, Ballsbridge, Dublin 4



Token-Art Ethereum ERC20



Token-Verkaufsziel Feste Obergrenze von 300 Millionen USD Gesamt-Tokens Max. 60.000.000 Tokens Die erzeugte Gesamtzahl der ausgegebenen Tokens errechnet sich aus der Nachfrage laut Beiträgen und wird zum Ende des ICO-Tages festgesetzt und veröffentlicht.



Mining Nach dem ICO werden kein Mining oder andere Mittel zur Steigerung des Token-Betrags auf den Cloud Token angewendet werden.



Token-Preis ICO Token-Preis: 1 Cloud = 10 USD



Einsatz der Erlöse Die Erlöse aus dem Verkauf von Tokens werden in erster Linie zum Aufbau der globalen GridNodes-Infrastruktur verwendet werden, um das Internet in eine dezentralisierte Cloud zu verlagern. Siehe Abschnitt "Einsatz der Erlöse" in diesem Dokument. Bonus Während des Vorbestellungszeitraums werden Cloud Tokens mit einer Bonus-Struktur angeboten, die auf der offiziellen Token ICO Website bekanntgegeben wird (token.cloudwith.me)



Token-Verteilung 50 % Öffentlich 46 % Unternehmensreserve 4 % Management und Mitarbeiter ("Mitarbeiter-Tokens")



Bindungsdauer Management und Mitarbeiter unterliegen einer Bindungsdauer von 12 Monaten. Verkauf, Übertragung oder Verpfändung von Mitarbeiter-Tokens sind nicht gestattet.



Token-Übertragung Tokens werden nach Bestätigung der Zahlung an die Käufer übertragen. Die erworbenen Tokens sind während des Vorbestellungszeitraums noch nicht aktiv (d. h. Verkauf oder Übertragung von Tokens wird erst nach Abschluss des ICO möglich sein. Tokens werden nach dem ICO-Abschlusstag automatisch aktiviert und können dann nach Belieben übertragen oder



getauscht werden)



ICO-Zeitstrahl 25. Juli: Vorbestellung beginnt 9. August: Vorbestellung endet 10. August: ICO-Abschlussdatum



OTS: Cloudwith.me newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127434 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127434.rss2



Pressekontakt: e: USA Amanda Drain Montieth & Company adrain@montiethco.com +1-646-864-3263



Europa Zarna Patel Montieth & Company zpatel@montiethco.com +44-020-3865-1947