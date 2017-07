SEOUL/SÜDKOREA (IT-Times) - Die südkoreanische LG Display Co. Ltd. will die Produktion von OLED-Bildschirmen für Smartphones und Fernseher mit einer zweistelligen Milliardensumme aufstocken. LG Display will insgesamt 13,5 Mrd. US-Dollar in den nächsten Jahren in die Organic Light-Emitting Diode (OLED)...

Den vollständigen Artikel lesen ...